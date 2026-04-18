Vertenza Unilever è fumata bianca Ricollocamenti e prepensionamenti Centrato l’obiettivo zero licenziati

Si è conclusa giovedì la trattativa tra i rappresentanti sindacali e la direzione dello stabilimento Unilever di Casalpusterlengo. Dopo un’intera giornata di incontri, è stato raggiunto un accordo che prevede ricollocamenti e prepensionamenti, con l’obiettivo di mantenere il sito senza licenziamenti. La negoziazione si è svolta in modo serrato, portando a un risultato che soddisfa le parti coinvolte.

Si è conclusa giovedì, dopo un confronto serrato durato l’intera giornata, la trattativa sindacale che ha portato al raggiungimento di un accordo nella vertenza del sito Unilever di Casalpusterlengo. L’intesa, maturata nell’ambito della procedura 22391 avviata dalla multinazionale, è stata accolta con un lungo applauso, da lavoratrici e lavoratori, nell’assemblea convocata per illustrare i contenuti dell’accordo. L’intesa prevede la riduzione degli esuberi della divisione Ricerca e Sviluppo da 49 a 42, poi tre ricollocamenti nello stesso centro ricerca. Dei 39 rimanenti tra gli undici e i dodici saranno ricollocati in altri reparti della fabbrica e tra i 10 e i 14 addetti potranno accedere ai prepensionamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vertenza Unilever, è fumata bianca. Ricollocamenti e prepensionamenti. Centrato l’obiettivo “zero licenziati“ Notizie correlate Esuberi all’Unilever, c’è margine: "Prepensionamenti fino a sette anni"Aperture positive da parte della multinazionale Unilever durante il secondo tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali. Unilever, confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi: spiragli su prepensionamenti e ricollocazioniCasalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Prepensionamenti, ricollocazioni interne ed esterne, tutela del centro ricerca.