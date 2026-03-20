Esuberi all’Unilever c’è margine | Prepensionamenti fino a sette anni

Durante il secondo incontro tra i rappresentanti di Unilever e i sindacati, la multinazionale ha indicato che ci sono margini per i prepensionamenti, con possibilità fino a sette anni. L’azienda ha espresso aperture su alcune richieste dei lavoratori, lasciando intendere che potrebbe essere possibile trovare accordi su questa misura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui numeri o sui tempi delle eventuali operazioni.

Aperture positive da parte della multinazionale Unilever durante il secondo tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali. La bufera, nello storico stabilimento specializzato in prodotti per l’igiene, era scoppiata il 5 marzo dopo l’annuncio di 49 esuberi della divisione Ricerca e Sviluppo (su 110 dipendenti totali nel sito). I sindacati avevano subito respinto la procedura di licenziamento. Quindi il 9 marzo c’era stato un primo confronto in Assolombarda e mercoledì, un secondo incontro tra le parti, durato tutta la mattina, sempre in Assolombarda a Lodi. Ieri poi i lavoratori sono stati informati con tre diverse assemblee, due nel pomeriggio e una la sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esuberi all’Unilever, c’è margine: "Prepensionamenti fino a sette anni" Articoli correlati Unilever, confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi: spiragli su prepensionamenti e ricollocazioniCasalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Prepensionamenti, ricollocazioni interne ed esterne, tutela del centro ricerca. Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo “zero licenziamenti“: "Uscite anticipate e ricollocazioni"Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della... Aggiornamenti e notizie su Esuberi all'Unilever c'è margine... Discussioni sull' argomento Esuberi all’Unilever, c’è margine: Prepensionamenti fino a sette anni; Unilever, confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi: spiragli su prepensionamenti e ricollocazioni. Unilever, confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi: spiragli su prepensionamenti e ricollocazioniVertice ad Assolombarda: confronto positivo, si lavora per evitare esuberi e tutelare i lavoratori ... msn.com Esuberi Unilever, a casa quasi il 50% del personale, tanti i lavoratori piacentini coinvoltiL'annuncio degli esuberi alla Unilever di Casalpusterlengo ha ripercussioni anche sulla provincia di Piacenza. Sono numerosi i lavoratori del Piacentino ... piacenzasera.it Vertice ad Assolombarda: confronto positivo, si lavora per evitare esuberi e tutelare i lavoratori - facebook.com facebook Vertenza Natuzzi, sugli esuberi muro contro muro tra azienda e sindacati x.com