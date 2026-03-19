Unilever confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi | spiragli su prepensionamenti e ricollocazioni

A Casalpusterlengo, vicino a Lodi, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Unilever e i sindacati dopo l’annuncio di esuberi. Durante la riunione sono state discusse possibilità di prepensionamenti, ricollocazioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e la tutela del centro di ricerca. L’appuntamento ha visto la presenza di diverse parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche ai problemi sollevati.

Casalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Prepensionamenti, ricollocazio ni interne ed esterne, tutela del centro ricerca. Sono queste le principali soluzioni sul tavolo per evitare i licenziamenti paventati alla Unilever di Casalpusterlengo. Prosegue la trattativa sul futuro del sito, finito al centro delle polemiche, dopo l’annuncio, del 5 marzo 2026, di 49 esuberi su 110 addetti del settore ricerca e sviluppo. I sindacati, che hanno respinto la procedura di licenziamento, restano al tavolo con l’obiettivo di evitare uscite forzate. Mercoledì 18 marzo 2026 si è tenuto ad Assolombarda di Lodi un nuovo incontro tra azienda e parti sociali, il secondo, durato oltre tre ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unilever, confronto avanti a Lodi dopo l’annuncio degli esuberi: spiragli su prepensionamenti e ricollocazioni Articoli correlati Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo “zero licenziamenti“: "Uscite anticipate e ricollocazioni"Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della... Leggi anche: Unilever, “no agli esuberi” e la rabbia dei lavoratori: “Vogliono sacrificare il nostro fiore all’occhiello” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Unilever confronto avanti a Lodi dopo... Argomenti discussi: Lodi e l’incubo licenziamenti: alla Unilever di Casalpusterlengo si tratta, Airpack di Ossago tira dritto e taglia 41 posti; Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo zero licenziamenti: Uscite anticipate e ricollocazioni. Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo zero licenziamenti: Uscite anticipate e ricollocazioniCasalpusterlengo, primo confronto in Assolombarda dopo l’apertura della mobilità per 49 posizioni. La multinazionale ha confermato il ruolo centrale della divisione Ricerca e Sviluppo della Bassa. msn.com