Vertenza Natuzzi la Regione Puglia tenta la mediazione | Riapriamo il dialogo non ci arrendiamo

La Regione Puglia ha annunciato di voler riprendere il confronto con le parti coinvolte nella vertenza riguardante l'azienda di mobili imbottiti. L'assessore allo Sviluppo economico ha dichiarato che si cerca di riaprire un canale di dialogo, sottolineando l'impegno a non abbandonare le trattative nonostante la crisi in corso nel settore. La situazione resta complessa e al centro delle attenzioni delle istituzioni locali.

“Riapriamo il dialogo. Non ci arrendiamo”. È questo l'appello dell'assessore allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, che in queste ore sta tentando di riannodare i fili della complessa crisi del comparto pugliese del mobile imbottito e dell'arredo. Di Sciascio ha annunciato la convocazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Vertenza Natuzzi, l'allarme in Regione: "Territorio non può reggere questa bomba sociale"Durante la riunione sono stati ascoltati i sindacati di categoria e i sindaci di Altamura e Santeramo, che hanno chiesto “un’azione coordinata e...

Precari Arpa, dialogo aperto con la Regione: "Svolta sulla vertenza, chiederemo la stabilizzazione"La Fials aveva annunciato un sit in di protesta per il 4 febbraio di fronte alla Presidenza della Regione.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori; Natuzzi, cresce l’allarme: richiesta Cigs all’80% per 1.700 lavoratori; Natuzzi e Callmat, le vertenze approdano a Roma; Vertenza Natuzzi, l’azienda chiede al Ministero la Cigs fino all’80%.

Vertenza Natuzzi e Distretto del Mobile: Di Sciascio lancia il piano di rilancio interregionaleCrisi Natuzzi e Mobile Imbottito: l'assessore Di Sciascio convoca d'intesa con l'assessore Cupparo un tavolo interregionale Puglia-Basilicata ... trmtv.it

Crisi Natuzzi, la Regione Puglia rilancia con il piano per Distretto mobile imbottito: «Non ci arrendiamo, serve un accordo subito»«Riapriamo il dialogo. Non ci arrendiamo». Con questo appello l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, annuncia la convocazione, d’intesa con la Regione Basilicat ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: "Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori" x.com

La riunione al Mimit sulla vertenza Natuzzi si chiude senza accordo. Sindacati divisi e clima teso per 1800 lavoratori tra Puglia e Basilicata facebook