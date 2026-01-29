Precari Arpa dialogo aperto con la Regione | Svolta sulla vertenza chiederemo la stabilizzazione

Da palermotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la Fials Palermo si prepara a incontrare l’assessore regionale Giusi Savarino. I 95 precari dell’Arpa sperano in una svolta sulla loro vertenza e chiederanno di essere stabilizzati. L’appuntamento arriva dopo mesi di attese e proteste.

La Fials aveva annunciato un sit in di protesta per il 4 febbraio di fronte alla Presidenza della Regione. La manifestazione resta confermata così come lo stato di agitazione, in attesa di conoscere l'esito dell'incontro La Fials Palermo incontrerà oggi pomeriggio l’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, per affrontare la questione della stabilizzazione dei 95 precari dell’Arpa. Il sindacato aveva annunciato un sit in di protesta per il 4 febbraio di fronte alla Presidenza della Regione a Palermo. La manifestazione resta confermata così come lo stato di agitazione, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Precari Arpa

La Regione estende la scadenza per le procedure di stabilizzazione dei precari della Asl

Giuli: “Precari spettacolo? MiC cantiere sempre aperto a riforme e dialogo”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.