Precari Arpa dialogo aperto con la Regione | Svolta sulla vertenza chiederemo la stabilizzazione
Questa mattina la Fials Palermo si prepara a incontrare l’assessore regionale Giusi Savarino. I 95 precari dell’Arpa sperano in una svolta sulla loro vertenza e chiederanno di essere stabilizzati. L’appuntamento arriva dopo mesi di attese e proteste.
La Fials aveva annunciato un sit in di protesta per il 4 febbraio di fronte alla Presidenza della Regione. La manifestazione resta confermata così come lo stato di agitazione, in attesa di conoscere l'esito dell'incontro La Fials Palermo incontrerà oggi pomeriggio l’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, per affrontare la questione della stabilizzazione dei 95 precari dell’Arpa. Il sindacato aveva annunciato un sit in di protesta per il 4 febbraio di fronte alla Presidenza della Regione a Palermo. La manifestazione resta confermata così come lo stato di agitazione, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Precari Arpa
La Regione estende la scadenza per le procedure di stabilizzazione dei precari della Asl
Giuli: “Precari spettacolo? MiC cantiere sempre aperto a riforme e dialogo”
Precari. Vertenza Arpa Sicilia, CSA CISAL: stop sit-in, domani incontro in assessorato facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.