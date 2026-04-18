Verso la stagione estiva a Marina di Vecchiano | dal 21 aprile la richiesta per il pass auto

A partire da martedì 21 aprile, i residenti di Vecchiano possono richiedere i pass auto per Marina di Vecchiano per la stagione estiva 2026. La richiesta riguarda esclusivamente i residenti del Comune e permette di accedere alle aree di parcheggio durante il periodo estivo. La procedura si apre in vista dell’arrivo della bella stagione, che porta con sé l’afflusso di visitatori e l’attivazione delle aree di sosta.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva è tempo di mare. Da martedì 21 aprile sarà possibile fare richiesta dei pass per Marina di Vecchiano 2026 per i residenti di Vecchiano.Anche quest'anno, per i residenti nel comune vecchianese, il costo dell'abbonamento, che vale per tutta la stagione, è di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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