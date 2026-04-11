Xbox Game Pass nuova infornata di giochi ad aprile | c’è anche un capolavoro della passata stagione

Ad aprile 2026, il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con nuovi titoli, tra cui spicca uno dei giochi più apprezzati del 2025. L’aggiunta di questa produzione offre agli abbonati un’opportunità di giocare un titolo di alta qualità che aveva riscosso grande successo l’anno precedente. La novità si inserisce nel consueto aggiornamento mensile del servizio, che ogni mese propone nuovi giochi per gli utenti iscritti.

Come ogni mese anche in questo aprile 2026 il Game Pass aggiunge nuovi giochi al catalogo a disposizione degli abbonati, tra le novità rilevanti c’è anche uno dei migliori giochi del 2025: un’occasione da non perdere per tutti coloro che se lo fossero lasciato sfuggire all’uscita. Il servizio in abbonamento di Microsoft disponibile sia per Xbox che per PC è stato la vera killer application di questa generazione per il reparto gaming dell’azienda di Redmond. La gestione schizofrenica della comunicazione e della produzione (intesa sia come acquisizione di studi e brand che come gestione dei progetti) ha fatto sì che la potenza in dote agli Xbox Studios sia stata quasi del tutto dilapidata e che di fatto siano uscite poche perle dai first party, tra l’altro parecchio dopo l’uscita della console di attuale generazione. 🔗 Leggi su Esports247.it

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La nuova Xbox è già morta per colpa di Xbox Game Pass, secondo Michael PachterLa prossima Xbox rischia di nascere in salita, se non addirittura di essere già “ morta ” prima del debutto.

XBOX GAME PASS NOVEMBRE: nuovi giochi in arrivo a sorpresa!

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