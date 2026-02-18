Verso Catania-Trapani i convocati di Toscano | nuove defezioni tra i rossazzurri

Per la partita tra Catania e Trapani, mister Toscano ha convocato 22 giocatori, dopo aver subito nuove assenze. La causa sono le recenti infortuni che hanno colpito alcuni elementi chiave della squadra, riducendo le scelte del tecnico. Tra i convocati ci sono anche alcuni giovani provenienti dalla formazione giovanile, pronti a scendere in campo. La sfida si gioca questa sera alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in classifica. I tifosi attendono con entusiasmo questa partita decisiva.

Prima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Orazio Russo. I rossazzurri scenderanno in campo con una fascia nera al braccio, in segno di lutto In vista della gara con il Trapani, in programma oggi alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. Tra gli indisponibili Allegretto e Caturano: nel corso di Siracusa-Catania, entrambi hanno riportato una distorsione a una caviglia. Assente anche Di Tacchio: durante la gara disputata sabato scorso, il centrocampista ha subito un trauma costale che lo costringerà ad un ulteriore periodo di riposo.