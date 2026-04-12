Via XX Settembre torna alla città assemblea pubblica per raccontare la nuova Veronetta

Via XX Settembre torna alla città, con un’assemblea pubblica che illustrerà i lavori completati nel quartiere di Veronetta. Dopo mesi di interventi, il quartiere si prepara a riaccogliere i cittadini, pronti a conoscere i risultati di uno dei progetti infrastrutturali più importanti degli ultimi anni, finalizzato a migliorare la mobilità urbana e a riqualificare l’area.

Il quartiere di Veronetta si appresta a vivere la conclusione di uno degli interventi infrastrutturali più complessi e significativi degli ultimi anni, un’opera strategica volta a potenziare l'intero sistema della mobilità urbana. E per condividere i risultati raggiunti e guardare al futuro, il.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Assemblea pubblica per presentare la nuova scuolaMASSA MARITTIMA La nuova scuola di Valpiana: il Comune di Massa Marittima presenterà il progetto ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica che...