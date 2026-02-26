Anticiclone sull’Italia il climatologo Betti | Fase di caldo anomalo valori fino a 8-10 gradi oltre la norma

Un anticiclone subtropicale, associato ad aria estremamente mite, sta facendo sentire i suoi effetti sull'Italia e portando un anticipo di caldo anomalo. Lo ha spiegato a Fanpage.it il climatologo Giulio Betti: "Temperature di 8-10 gradi oltre la media e zero termico sopra i 3mila metri".

