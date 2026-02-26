Anticiclone sull’Italia il climatologo Betti | Fase di caldo anomalo valori fino a 8-10 gradi oltre la norma

Un anticiclone subtropicale, associato ad aria estremamente mite, sta facendo sentire i suoi effetti sull'Italia e portando un anticipo di caldo anomalo. Lo ha spiegato a Fanpage.it il climatologo Giulio Betti: "Temperature di 8-10 gradi oltre la media e zero termico sopra i 3mila metri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a 9 gradi oltre la norma(Adnkronos) – Inverno al capolinea, l'anticiclone porta una primavera anticipata in Italia e a parte le nebbie scalderà fino a 9°C oltre la norma in...

Leggi anche: Inverno agli sgoccioli: anticiclone e caldo anomalo, zero termico oltre i 3000 metri

Temi più discussi: Il Meteo nel Piatto: l'Anticiclone riporta il sole sull'Italia. Cosa mangiare e bere con questo clima; Tendenza meteo - Un ritorno della pioggia non prima di marzo; Anticiclone delle Azzorre sull’Italia, torna il sole (anche al Sud): previsioni meteo fino al weekend; Ultimi strascichi instabili poi torna l'anticiclone sull'Italia.

Torna l'anticiclone, clima più mite sull'Italia ma attenzione alla nebbia: il meteoTempo asciutto, ma con un'evoluzione interna che dividerà i prossimi giorni tra il sole pieno e il ritorno delle nebbie e nubi basse ... adnkronos.com

Inizia a cedere il mostruoso anticiclone, occhio alla prossima settimanaMETEO SINO AL 4 MARZO 2026, ANALISI E PREVISIONE Il dominio dell’anticiclone favorisce meteo stabile non solo sull’Italia, ma anche su parte ... meteogiornale.it

Meteo, l'inverno sembra già finito. Sull'Italia arriva l'anticiclone Africano che porta 20 gradi in Pianura Padana e valanghe “primaverili” sulle Alpi - facebook.com facebook

Il #Meteo nel #Piatto: l'Anticiclone riporta il sole sull'Italia. #Cosa mangiare e bere con questo clima x.com