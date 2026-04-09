Da diversi giorni, Bergamo si trova sotto un’ampia area di alta pressione proveniente dall’Europa centro-occidentale. Le condizioni meteorologiche sono stabili e soleggiate, con temperature miti che si manterranno fino a sabato. La provincia vive un clima tipicamente primaverile, caratterizzato da giornate serene e senza particolari variazioni di tempo. La situazione atmosferica stabile interessa tutta la Lombardia, garantendo condizioni favorevoli per diverse attività all’aperto.

Un’ampia area di alta pressione, originata nel cuore dell’Europa centro-occidentale, sta determinando condizioni meteorologiche di assoluta stabilità su tutta la Lombardia, portando in provincia di Bergamo un clima tipicamente primaverile. La configurazione atmosferica attuale garantisce cieli sereni o con solo lievi schiarite per l’intera giornata di questo giovedì 9 aprile 2026, con temperature che si manterranno miti nonostante una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti. L’analisi sinottica fornita da Gabriele Galastro, esperto del Centro meteo lombardo, evidenzia come il sistema anticiclonico stia influenzando i regimi termici e la circolazione dei venti in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo sotto l’anticiclone: sole e temperature miti fino a sabato

Tempo asciutto e temperature miti: Lombardia protetta dall’anticicloneL’anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale proteggerà la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche con tempo asciutto.

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