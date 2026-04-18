Verona parla Sammarco | Il Milan sarà arrabbiato metterà in campo qualità

Durante una conferenza stampa a Verona, l’allenatore della squadra ha commentato la prossima partita, affermando che il Milan sarà probabilmente arrabbiato e che metterà in campo più qualità. Ha aggiunto che la squadra si prepara con attenzione, consapevole della forza dell’avversario. Sammarco ha concluso sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare l’incontro con determinazione.

Nella giornata di domani, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo. Dopo la sconfitta contro l'udinese, i rossoneri affronteranno il Verona, ultimo in classifica, in trasferta allo Stadio Bentegodi alle ore 15:00. Ad allenare la formazione veronese ci sarà un'ex calciatore del settore giovanile del Milan, Paolo Sammarco. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sfida. Ecco, di seguito, le sue parole: Che Milan troverà ora, il Verona? "Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre che arrabbiato dunque metterà in campo qualità, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona, parla Sammarco: “Il Milan sarà arrabbiato, metterà in campo qualità” MILAN-VERONA 3-0: UN 3-5-2 ALLEGRIANO CHE FA PAURA. ATALANTA TEST DEVASTANTE COME TUTTO GENNAIO. Notizie correlate Serginho analizza: “Contro il Verona mi aspetto un Milan arrabbiato. Sarà una gara da non sbagliare”Nel corso dell'intervista, il brasiliano ha parlato dei prossimi impegni del Milan in campionato. Sammarco: «Verona ha giocatori di qualità, contiamo su di loro. Sul futuro...»In un incontro caratterizzato da grande equilibrio, la compagine scaligera ha condiviso con il Pisa un punteggio senza reti, risultato che riflette... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verona, Sammarco: Dobbiamo andare oltre la sconfitta con la Fiorentina; Conferenza stampa: Paolo Sammarco; Quarto KO di fila per il Verona: la delusione di Sammarco e Bowie Streaming | DAZN IT; Torino-Verona 2-1, Sammarco in conferenza: Un’altra occasione persa. Verona, Sammarco in conferenza: «Bowie ha un piccolo risentimento, mentre Mosquera non è al top. Su Belghali dico che…»Verona, Sammarco in conferenza: «Bowie ha un piccolo risentimento, mentre Mosquera non è al top. Su Belghali dico che...» ... calcionews24.com Hellas Verona, domani parla Sammarco. Assente solo SerdarIl punto in casa Hellas Verona in vista della sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica ... msn.com | # 17.12.2000 - Hellas Verona vs Milan 1-1 Massimo Ambrosini esulta, subito dopo aver battuto Ferron e pareggiato i conti. La partita finì con un pareggio per 1-1, grazie al gol di Ambrosini che impattò lo svantaggio fi facebook Verona Ricordi da una Pasqua passata x.com