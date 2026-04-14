Serginho, ex difensore del Milan, ha commentato le prossime partite della squadra in Serie A. In particolare, ha detto che contro il Verona si aspetta un Milan molto motivato e arrabbiato, considerando l'importanza della sfida. Ha sottolineato che sarà una partita da non sbagliare, evidenziando la necessità di concentrazione per ottenere un risultato positivo. Le sue parole riflettono l’attenzione del club in vista di un impegno cruciale.

Nel corso dell'intervista, il brasiliano ha parlato dei prossimi impegni del Milan in campionato. Prima ci sarà la trasferta di Verona, il weekend successivo la gara contro la Juventus a 'San Siro'. Due incontri fondamentali per l'obiettivo Champions del Milan. Ecco, di seguito, le parole di Serginho sulle prossime sfide. Sul rischio di sottovalutare la partita di domenica a Verona: «Non credo che succederà. Soprattutto dopo la sconfitta con l’Udinese, mi aspetto un Milan arrabbiato e concentrato al massimo. Si tratta di una gara da non sbagliare assolutamente perché poi arriverà a San Siro la Juventus». Sui prossimi 180' contro Verona e Juventus: «L’incontro con la Juventus sarà assolutamente determinante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serginho analizza: “Contro il Verona mi aspetto un Milan arrabbiato. Sarà una gara da non sbagliare”

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