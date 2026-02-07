Sammarco | Verona ha giocatori di qualità contiamo su di loro Sul futuro
In un match molto equilibrato, il Verona ha dimostrato di avere giocatori di qualità. Sammarco, in conferenza, ha sottolineato che la squadra può contare su di loro e guarda con fiducia al futuro. La partita ha mostrato un Verona compatto, pronto a lottare per ottenere risultati importanti.
In un incontro caratterizzato da grande equilibrio, la compagine scaligera ha condiviso con il Pisa un punteggio senza reti, risultato che riflette sia l’incertezza offensiva che la compattezza difensiva delle due formazioni. La gara si è rivelata molto equilibrata, con momenti di massimo pericolo rappresentati dall’azione che ha portato al palo di Orban, evento che ha sottolineato le difficoltà nella finalizzazione degli attacchi. Il nuovo allenatore, Paolo Sammarco, ha sottolineato come la squadra abbia mostrato un **motivo di orgoglio** nel primo tempo, grazie alla **grande determinazione** dei giocatori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Di Gregorio a Sky: «Oggi bisogna vincere, c’è solo un risultato. Loro hanno giocatori di qualità, c’è da tenere l’attenzione alta»
L'allenatore Di Gregorio sottolinea l'importanza di ottenere una vittoria in questa sfida, evidenziando che non ci sono alternative.
Spalletti non ha dubbi su Elkann: «Ci vuole mettere dentro un futuro: fa piacere sentire la sua passione per questo club». Il commento sul loro rapporto
Luciano Spalletti esprime entusiasmo nei confronti di John Elkann, sottolineando il suo impegno nel proiettare il futuro della Juventus.
Argomenti discussi: Come giocherà il Verona di Sammarco: modulo e giocatori, cosa cambia dopo l'addio di Zanetti; Hellas, Sammarco: Grande emozione quando mi hanno chiamato; Serie A. Hellas Verona, ecco il nuovo allenatore; Hellas Verona, Sammarco si presenta: Grande emozione. Akpa Akpro recupera, Valentini out.
Verona, Sammarco: Serve più personalità. Sul mio futuro...Intervistato ai microfoni di DAZN , Sammarco ha commentato così la prima partita in sella al suo Verona contro il Pisa. fantacalcio.it
Hellas Verona - Pisa, le probabili formazioni | Sammarco si presenta e punta sui nuovi arrivatiIl nuovo tecnico, chiamato a sostituire Zanetti, potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi arrivati Edmundsson, Lovric e Bowie, nella delicata sfida tra ultime in classifica ... veronasera.it
. @HellasVeronaFC, Sammarco: "La personalità è fondamentale, abbiamo giocatori di spessore e mi aspetto che ci diano una mano" x.com
Le scelte di Mister Sammarco per #VeronaPisa #DaiVerona #SerieAEnilive facebook
