Sammarco | Verona ha giocatori di qualità contiamo su di loro Sul futuro

In un match molto equilibrato, il Verona ha dimostrato di avere giocatori di qualità. Sammarco, in conferenza, ha sottolineato che la squadra può contare su di loro e guarda con fiducia al futuro. La partita ha mostrato un Verona compatto, pronto a lottare per ottenere risultati importanti.

