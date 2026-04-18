Verona parla Sammarco | Bowie ha un piccolo risentimento mentre Mosquera non è al top Su Belghali dico questo…

Durante una conferenza stampa, il tecnico del Verona ha commentato le condizioni dei suoi giocatori, affermando che Bowie presenta un lieve risentimento, mentre Mosquera non è al massimo della forma. Ha inoltre parlato di Belghali, senza entrare nei dettagli. Con sei partite ancora da disputare, la squadra si trova in una posizione difficile in classifica e cerca di trovare la strada giusta per evitare la retrocessione.

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