Milan Primavera-Atalanta le formazioni ufficiali | ecco gli uomini scelti da Renna

Alle ore 17:00 si è disputata la partita tra Milan Primavera e Atalanta, valida per la 33ª giornata del campionato Primavera 1. Sono state ufficializzate le formazioni dai rispettivi allenatori, con le scelte degli undici titolari e le varie assenze. La sfida si è giocata sul campo della squadra di casa, con le due formazioni pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti nella classifica del torneo.

Manca ormai davvero poco alla sfida tra Milan Primavera ed Atalanta. Alle 17:00 di oggi, le due formazioni si affronteranno in un match davvero spumeggiante che, per i rossoneri, chiama continuità. La partita, valida per la 33esima giornata di Primavera 1, dirà molto sul futuro delle due squadre: se il Milan vincesse, andrebbe a soli 4 lunghezze dall'Inter. Ricordiamo che la partita potrà essere vista tramite l'app del Milan e la nostra solita Live testuale. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna Leggi anche: Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Inter: Renna perde Longoni in porta. In attacco …Tra pochi minuti Milan e Inter, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 22^ giornata...