Milan la probabile formazione contro la Roma | Ricci titolare torna Modric

Per la sfida tra Milan e Roma, sono state rivelate le probabili formazioni. Ricci potrebbe esordire titolare, mentre Modric torna a disposizione. Saelemaekers, ormai pienamente recuperato, punta a una maglia da titolare, mentre Pavlovic partirà dalla panchina. La partita promette una sfida equilibrata, con alcune assenze e ritorni importanti per entrambe le squadre.

All’Olimpico Allegri avrà una sola defezione, Santiago Gimenez, in fase di recupero dopo l’operazione alla caviglia destra. Recuperato Saelemaekers che anche ieri ha lavorato con i compagni. Il belga non voleva perdere il match da ex contro i giallorossi (lo scorso anno per lui nella Capitale sette reti e altrettanti assist) e, se non avvertirà nuovi fastidi all’adduttore sinistro questa mattina, sarà lui il titolare, con Athekame che si accomoderà in panchina. La mediana sarà completata da Ricci, ieri provato nell’undici iniziale (Fofana e Loftus riserve), Modric, a riposo domenica contro il Lecce, Rabiot e Bartesaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domenica 25 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

Probabile formazione Milan: contro il Sassuolo gioca Modric. Un dubbio per AllegriIl Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo a 'San Siro' in una sfida importante.

