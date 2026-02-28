Firenze 33enne ucciso | arrestati tre aggressori

Tre uomini sono stati arrestati in relazione all'omicidio di un uomo di 33 anni avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, nella periferia di Firenze. La vicenda riguarda Gabriele Citrano, residente a Pisa e impiegato come designer di cucine presso una multinazionale. Le indagini hanno portato al fermo dei sospetti coinvolti nell'episodio.

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani zona alla periferia di Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato tre persone con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. L'intervento dei militari è scattato poco dopo le 2 della notte scorsa, in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti che riferivano di una violenta rissa in atto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a FirenzeLe indagini sono ancora in corso, ma si delinea una prima ricostruzione del delitto. Arrestati i tre aggressori di Riccardo Zappone morto poco dopo in questura [VIDEO]Scattano gli arresti domiciliari per tre indagati per lesioni aggravate nei confronti di Riccardo Zappone, il giovane pescarese aggredito in strada... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Firenze. Temi più discussi: Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a Firenze; Firenze, uomo ucciso in casa: ci sarebbero tre fermati; Spedizione punitiva finisce in omicidio, ucciso palermitano di 33 anni a Firenze; Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazione. Firenze, 33enne ucciso: arrestati tre aggressoriSvolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio ... adnkronos.com Uomo ucciso a Firenze, 3 arresti per omicidio nella notte(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Svolta nell'omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze. I carabinieri nella notte hanno arrestato tre persone. Alla ... notizie.tiscali.it In un istituto scolastico di Firenze, è stato individuato dalla dirigenza scolastica uno spazio nel quale gli studenti di religione islamica possono pregare durante l'orario scolastico. Assurdo! I simboli della nostra fede vengono considerati “offensivi” o “discriminat - facebook.com facebook In #A1, in direzione Bologna: 2 km di coda per lavori tra Valdarno e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI x.com