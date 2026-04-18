Sabato 18 aprile torna in onda “Verissimo”, il programma condotto da Silvia. In questa puntata, saranno presenti in studio alcuni attori protagonisti della serie tv “I Cesaroni” e Chiara Balistreri. La puntata sarà dedicata a interviste e approfondimenti sui loro progetti e carriere. La trasmissione va in onda nel pomeriggio e viene trasmessa su canale nazionale.

Torna sabato 18 aprile il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio alle star dei Cesaroni, Matteo Branciamore e Marta Filippi, e alla showgirl Laura Freddi. Ma ci sarà spazio anche per la drammatica vicenda di Chiara Balistreri. Verissimo, spazio ai protagonisti dei Cesaroni. I Cesaroni, fiction targata Mediaset cult negli anni 2000, è tornata con una nuova stagione su Canale 5: nel cast, gli spettatori hanno ritrovato molti dei protagonisti originali dello show, come Claudio Amendola e Federico Russo, ma non sono mancate new entry.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, le anticipazioni del 18 aprile: in studio le star dei “Cesaroni” e Chiara Balistreri

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