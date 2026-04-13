Sabato 18 aprile torna l’appuntamento di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’evento prevede nuove interviste e momenti di racconto personale con gli ospiti che saranno presenti in studio. La trasmissione, in onda ogni settimana, si concentra su storie di vita e interviste a personaggi noti. La conduttrice conduce il talk show con regolarità ogni sabato pomeriggio.

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a regalare nuove interviste e momenti di racconto personale. Anche per la puntata del 18 aprile il programma si prepara ad accogliere volti noti del mondo dello spettacolo. Le anticipazioni iniziano a delineare i primi ospiti attesi in studio. Secondo le prime indiscrezioni sulla puntata di sabato 18 aprile, tra gli ospiti annunciati ci sarà Caterina Lumina, giovane protagonista dell’ultima edizione di Amici. La presenza della cantante conferma ancora una volta il forte legame tra il talent di Maria De Filippi e il salotto di Verissimo, da sempre spazio privilegiato per i concorrenti appena usciti dal programma.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verissimo, ospiti del 18 aprile: chi sarà in studio da Silvia Toffanin

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