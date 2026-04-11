Sabato 11 aprile, Silvia Toffanin tornerà su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. La trasmissione sarà caratterizzata da interviste e ospiti che si racconteranno in modo diretto e personale. Tra le anticipazioni sono previste le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei protagonisti della serie televisiva “I Cesaroni”. La puntata sarà trasmessa nel pomeriggio, offrendo spazio a momenti di approfondimento e interviste esclusive.

Silvia Toffanin torna in onda su Canale 5 sabato 11 aprile con una nuova puntata di Verissimo. Un appuntamento ricco di ospiti, interviste e personaggi capaci di emozionare e raccontarsi in modo inedito. Verissimo, le anticipazioni dell’11 aprile. La puntata dell’11 aprile di Verissimo avrà fra i suoi primi ospiti Delia Duran e Alex Belli. I due attori sono al settimo cielo dopo l’arrivo del piccolo Gabriel, un figlio fortemente voluto dalla coppia e arrivato dopo un percorso lungo e difficile. Protagonista di un’intervista intensa e lunga Stefania Orlando, showgirl e donna dalla grande forza che si racconterà con sincerità nel salotto di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo dell’11 aprile: le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei Cesaroni

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Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 11 aprilePrimo appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi - sabato 11 aprile - dalle 16.30 su Canale 5 . corrieredellumbria.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026Torna il weekend di Verissimo su Canale 5. Scopriamo ospiti e anticipazioni delle puntate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 ... superguidatv.it

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