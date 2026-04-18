Il programma televisivo in programma il 18 e 19 aprile ospiterà diversi personaggi, tra cui attori, cantanti e artisti di vario genere. Tra gli ospiti ci saranno Matteo Branciamore, Nino D'Angelo, Laura Pirovano, Giuliana De Sio, Sabrina Salerno e Paola. La conduttrice Silvia Toffanin li incontrerà durante le due serate, proponendo interviste e momenti di intrattenimento.

Anche questo fine settimana e luci dello studio di Cologno Monzese tornano ad accendersi per un nuovo, imperdibile doppio appuntamento in compagnia di Verissimo. Silvia Toffanin si prepara a guidare il pubblico attraverso un mosaico di racconti che spaziano dal glamour del grande schermo alle inchieste che scuotono l'opinione pubblica. Sabato 18 e domenica 19 aprile, a partire dalle ore 16.30, la trasmissione leader del pomeriggio di Canale 5 offrirà un mix perfetto di spettacolo, anteprime assolute e momenti di profonda riflessione sociale. La puntata di sabato si apre nel segno della fiction con l'attesissimo ritorno de I Cesaroni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verissimo, gli ospiti del 18 e 19 aprile, da Matteo Branciamore a Nino D'Angelo

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