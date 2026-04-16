Verissimo ospiti del 18 e 19 aprile 2026 | di Matteo Branciamore e Marta Filippi dalla Toffanin

Il programma di intrattenimento torna il 18 e 19 aprile 2026 con due puntate che vedranno ospiti di rilievo. Tra i protagonisti ci saranno Matteo Branciamore e Marta Filippi, che condivideranno le loro esperienze e racconti davanti alle telecamere. Le puntate si preannunciano ricche di momenti di socialità e interviste che coinvolgeranno il pubblico nel clima familiare del programma.

Il weekend di Verissimo torna con due puntate che promettono emozioni, racconti intensi e volti amatissimi dal pubblico. Il programma di Silvia Toffanin, ormai punto fermo del sabato e della domenica pomeriggio di Canale 5, continua a conquistare grazie al suo stile inconfondibile: interviste sincere, atmosfere intime e storie che riescono sempre a lasciare un segno. Anche il 18 e 19 aprile 2026 si preannunciano ricchi di contenuti, con ospiti provenienti da mondi diversi e una scaletta che si arricchisce di ora in ora. Il clima è quello delle grandi occasioni, con un mix di attualità, televisione, musica e racconti personali che rendono ogni puntata unica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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