Chiara Balistreri si è lasciata andare a una lunga intervista a Verissimo, esprimendo sentimenti di rabbia e delusione. Ha dichiarato di sentirsi sconfitta e di vivere un senso di impotenza dopo la decisione di un tribunale di concedere la scarcerazione al suo ex. La donna ha parlato di come questa situazione abbia influito sul suo stato emotivo, senza entrare nei dettagli delle motivazioni legali che hanno portato alla libertà dell'ex-compagno.

Delusa e sconfitta, con un grande senso di impotenza: così si sente Chiara Balistreri che si è sfogata a Verissimo, dopo che il suo ex ha ottenuto la scarcerazione Lo scorso 13 aprileChiara Balistreri ha annunciato che il suo ex compagno è uscito dal carceree che ora è agli arresti domiciliari. La giovane ha paura ed oggi aVerissimoha raccontato il terrore nel quale vivrà d’ora in poi ma soprattutto l’ansia di ritrovarsi il suo ex davanti. Da Silvia Toffanin ha detto:“Non avrei mai voluto sentire questa notizia, mercoledì il mio ex è tornato a casa, ho ricevuto una chiamata dalla polizia e loro per precauzione mi hanno avvisato che Gabriel sarebbe tornato dagli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Chiara Balistreri: “Sono arrabbiata e sconfitta”

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