Chiara Balistreri è intervenuta a Verissimo, esprimendo di essere in lutto e condividendo sentimenti di paura e rabbia. La cantante ha partecipato alla puntata trasmessa sabato 18 aprile alle 16, commentando la sua situazione attuale. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori, che hanno seguito con interesse le sue parole.

Chiara Balistreri torna a parlare e lo fa nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5. La sua è una testimonianza forte, dolorosa e carica di preoccupazione, arrivata dopo la decisione che ha riportato al centro del dibattito pubblico la sua vicenda personale. Con parole nette e profonde, Chiara Balistreri affida alla trasmissione il suo stato d’animo e tutta la sua amarezza: “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”. Un racconto che si trasforma in un vero grido di aiuto, ma anche in una riflessione più ampia sul percorso di tante donne che trovano il coraggio di denunciare.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chiara Balistreri a Verissimo: “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”

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