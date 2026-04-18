Chiara Balistreri | Il mio ex fidanzato Gabriel è ai domiciliari ho paura e sono arrabbiata

Chiara Balistreri parteciperà oggi a Verissimo per condividere la sua esperienza, iniziata nel 2022 con una denuncia e un ricovero in ospedale dopo aver subito violenze fisiche da parte del suo ex fidanzato. La donna ha dichiarato di essere in lutto, di avere paura e di essere arrabbiata. Il suo ex, attualmente ai domiciliari, ha suscitato preoccupazioni e timori in chi la conosce.

(Adnkronos) – “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”. Chiara Balistreri sarà ospite oggi, sabato 18 aprile, a Verissimo per raccontare la sua storia, cominciata nel 2022 con una denuncia e un ricovero in ospedale dopo aver subito violenze fisiche da parte del suo ex compagno. La giovane, pochi giorni fa, era apparsa in lacrime sui social dopo aver ricevuto una comunicazione dalla polizia: il suo ex fidanzato, Gabriele Constantin, è uscito del carcere. L’uomo è stato condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, e ora ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, nell’abitazione della madre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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