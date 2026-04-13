Horti Tergestini festeggia i primi 20 anni | tutti gli eventi in programma a San Giovanni

Horti Tergestini compie vent’anni e quest’anno celebra il suo traguardo con una serie di eventi a San Giovanni. La manifestazione si svolge a Trieste e include una mostra floreale dedicata a piante e arredi per il giardino. La cooperativa agricola, attiva da circa cinquant’anni nel settore del verde e del sociale, organizza questa iniziativa per ricordare due decenni di attività nel settore.

La cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, che da quasi cinquant’anni si prende cura del verde e delle persone attraverso il verde, festeggia quest’anno le prime venti primavere di Horti Tergestini, la mostra floreale di piante e arredi per il giardino che si tiene a Trieste il terzo.🔗 Leggi su Triesteprima.it Casalpusterlengo festeggia 50 anni di Città tra cultura, musica e partecipazione: tutti gli eventi in programmaCasalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Un anno speciale, da rendere “indimenticabile”, attraverso cultura, musica e partecipazione. Barberino Outlet festeggia i suoi primi 20 anniÈ una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e motore economico per l’intero territorio del Mugello: Barberino Outlet...