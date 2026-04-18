Un insegnante di una scuola media di Mestre è stato al centro di una polemica dopo aver tagliato i capelli a due alunne durante una lezione. La vicenda ha suscitato reazioni da parte dei genitori, che hanno presentato proteste formali. La scuola ha avviato un’indagine interna per accertare i fatti e valutare eventuali provvedimenti disciplinari. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità scolastiche.

Due alunne di una scuola media di Mestre, in provincia di Venezia, si sono ritrovate con una ciocca di capelli tagliata da un'insegnante durante l'orario di lezione. L'insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell'anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un'indagine interna sull'accaduto, per poi adottare i provvedimenti conseguenti. La prof: "L'ho fatto per farmi capire meglio"., L'episodio - I fatti, stando a quanto riporta "Il Gazzettino", sono accaduti in una terza media durante l'orario di lezione, davanti a tutti gli studenti, come reazione a una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemica

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