Venezia-Bari 3-0 Calcio

Nella penultima giornata di campionato, il Venezia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Bari. La partita si è giocata in trasferta, con il Venezia che ha concluso la regular season con questo risultato. Nessun cambio di posizione in classifica è stato determinato da questa sfida. La partita si è svolta senza episodi di rilievo che abbiano modificato l’andamento del match.

Non era in casa della prima in classifica che si potesse attendere molto. Alla quartultima giornata di campionato, almeno per la regular season, il Venezia ha sconfitto il Bari per 3-0. I veneti con 75 punti guidano la graduatoria del campionato di calcio di serie B mentre i pugliesi, fermi a quota 34 punti in classifica, non riescono a schiodarsi dalla zona playout se non retrocessione diretta. Le ultime tre partite saranno, ovviamente, fondamentali. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Venezia-Bari 3-0 Calcio BARI CARRARESE 3-0 ARTIOLI ha fatto il suo Notizie correlate Bari-Venezia 0-3: le pagelle dei biancorossiAncora una prova di sconcertante pochezza per il Bari, squadra che dovrebbe dare il massimo per provare a salvarsi, ma che anche oggi si è liquefatta... Bari-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in tvQuattro partite alla fine, margine d’errore praticamente azzerato e una montagna da scalare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari – Venezia: la storia. Longo: Questo gruppo non è sfaldato; Bari Venezia partita salvezza Serie B; Serie B: Sampdoria-Monza 0-3, la squadra di Bianco aggancia il Venezia; Le probabili formazioni di Bari-Venezia: Mané e Piscopo sugli esterni. Bari travolto dal Venezia: al San Nicola finisce 0-3 nella 35ª giornata di Serie BFRANCESCO LOIACONO - Il Bari crolla al San Nicola e perde 0-3 contro il Venezia nella trentacinquesima giornata di Serie B, al termine di una gara in cui gli ospiti si sono mostrati più concreti sot ... giornaledipuglia.com Bari-Venezia 0-3, il tabellino del match del San NicolaIl Bari perde ancora: in casa, contro la prima in classifica, i galletti subiscono un netto 0-3 e rimangono ancora in zona playout. Di seguito, il tabellino della gara. Bari ... tuttobari.com Live: Bari 0-2 Venezia Goal: Haps (45+1') Data Free: https://matchcorner.live/BAR-VEN - facebook.com facebook . @Lega_B, le formazioni ufficiali di Bari-Venezia x.com