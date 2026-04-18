Bari-Venezia 0-3 | le pagelle dei biancorossi

Nel match tra Bari e Venezia, i biancorossi sono stati sconfitti con un risultato di 0-3. La squadra di casa ha mostrato difficoltà evidenti, lasciando poco spazio a reazioni o miglioramenti durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno dominato sul campo senza grandi problemi. La prestazione del Bari ha suscitato molte critiche, evidenziando le lacune della formazione in questa fase del campionato.

Ancora una prova di sconcertante pochezza per il Bari, squadra che dovrebbe dare il massimo per provare a salvarsi, ma che anche oggi si è liquefatta alla prima difficoltà. Certo, di fronte c'era la capolista, ma i segnali offerti dalla squadra di Longo, totalmente incapace di imbastire una.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Leggi anche: Bari-Palermo 0-3: le pagelle dei biancorossi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bari – Venezia: la storia. Longo: Questo gruppo non è sfaldato; Bari Venezia partita salvezza Serie B; quote Bari Venezia: il pronostico sui lagunari; Serie B: Venezia, Frosinone e Avellino ok, lo Spezia ne segna sei. Bari-Venezia 0-3, il tabellino del match del San NicolaIl Bari perde ancora: in casa, contro la prima in classifica, i galletti subiscono un netto 0-3 e rimangono ancora in zona playout. Di seguito, il tabellino della gara. Bari ... tuttobari.com Calcio Serie B: Bari-Venezia 0-3A Bari, allo stadio San Nicola, arriva il Venezia, attuale capolista del campionato. I veneti, nonostante qualche pareggio di troppo, continuano a mantenere la vetta della classifica con tre punti di ... rainews.it Bari-Venezia 0-3 Al 7' Adorante cala il tris al San Nicola! - facebook.com facebook . @Lega_B, le formazioni ufficiali di Bari-Venezia x.com