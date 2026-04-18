Bari-Venezia | probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 15 al San Nicola si gioca Bari-Venezia, una delle ultime partite di questa stagione di Serie B. Il Bari deve vincere per mantenere le speranze di arrivare in zona playoff, mentre il Venezia, capolista, cerca punti per consolidare la posizione in classifica. Sono quattro le giornate rimaste alla fine del campionato, con il margine di errori ormai ridotto al minimo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Quattro partite alla fine, margine d’errore praticamente azzerato e una montagna da scalare. Il Bari si gioca una fetta importante della propria stagione questo pomeriggio al San Nicola, dove alle 15 arriva la capolista Venezia nella sfida valida per la 35ª giornata di Serie B.I biancorossi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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