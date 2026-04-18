Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature quasi estive, l’Italia si prepara a un cambiamento climatico con l’arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Sono previste precipitazioni e temporali su diverse regioni del paese, che interesseranno principalmente le zone settentrionali e centrali. Le condizioni meteorologiche si modificano sensibilmente, con un calo delle temperature e fenomeni temporaleschi che si estenderanno su ampie aree del territorio nazionale.

Roma - Dopo il clima quasi estivo del weekend, correnti più fredde in discesa dal Nord Europa riportano instabilità diffusa, piogge e un sensibile calo delle temperature L’anticiclone subtropicale che ha garantito un assaggio di clima quasi estivo è destinato a cedere rapidamente il passo a un cambiamento deciso delle condizioni meteo. A partire da domenica, ma soprattutto da lunedì, l’arrivo di aria più fredda proveniente dal Nord Europa porterà un progressivo aumento dell’instabilità anche sull’Italia, con il ritorno di rovesci e temporali, localmente intensi. La nuova configurazione atmosferica sarà determinata da un vasto campo di alta pressione in consolidamento sul Nord Europa, ai cui margini si inserirà una circolazione più fresca diretta verso l’Europa centro-occidentale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo addio: arriva l’aria fredda e tornano temporali su tutta Italia

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