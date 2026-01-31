Opera d’arte rubata nella cattedrale di Lamezia Terme indagini in corso sul furto avvenuto nel cuore del centro storico

Nella mattina di ieri, un’opera d’arte di grande valore è stata rubata nella cattedrale di Lamezia Terme. La polizia ha avviato subito le indagini, ma ancora nessuno sa chi possa aver compiuto il furto. La chiesa, nel cuore del centro storico, si trova sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di recuperare il pezzo scomparso.

Un’opera d’arte di grande valore storico e religioso è stata sottratta nella mattinata di ieri nella Cattedrale di Lamezia Terme, nel cuore del centro storico della città. I ladri, ancora ignoti, hanno trafugato uno dei diademi in argento realizzati dall’orafo calabrese Michele Affidato, applicato alla testa del Bambino Gesù nel dipinto della Madonna con il Bambino. Il furto è avvenuto in un luogo sacro, in un’area frequentata da fedeli e turisti, e ha colpito un’opera che da anni è considerata un simbolo della spiritualità locale. L’oggetto rubato, una corona in argento lavorata a mano, era parte integrante del quadro, che risale a una commissione del 2003, all’epoca in cui Monsignor Luigi Cantafora era Vescovo di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una corona d'argento è scomparsa dalla cattedrale di Lamezia Terme.

