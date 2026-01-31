Vasco Rossi diventa un fumetto l’annuncio che emoziona i fan | Una favola lunga una vita

Vasco Rossi diventa un fumetto. L’annuncio su Instagram ha emozionato i fan, che ora aspettano di vedere il loro idolo in versione disegnata. Il Komandante ha scritto: “Una favola lunga una vita”, confermando che questa nuova avventura è una grande passione per lui e per i suoi fan. La notizia circola subito sui social e crea entusiasmo tra chi lo segue da anni.

Bologna, 31 gennaio 2026 - Vasco Rossi a fumetti: l'annuncio arriva su Instagram direttamente dal Komandante. Ad accompagnare la novità, un'immagine del cantante in versione disegno vintagè che lo ritrae in bianco e nero. " Una favola lunga una vita - scrive il rocker sui social -. Preparatevi a scoprire Vasco come non l'avete mai visto grazie al nuovo progetto in arrivo con Sergio Bonelli Editore. Oggi in anteprima abusiva per voi un assaggio di quello che vedrete. Coming Soon", conclude il post.

