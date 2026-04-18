Varese verso la Global City Region | la sfida per i servizi comuni

Venerdì 17 aprile si è tenuto un incontro nella Sala Consiliare di Villa Castellani ad Azzate, dove si è discusso della proposta di trasformare Varese in una “Global City Region”. L’iniziativa coinvolge diversi rappresentanti istituzionali e amministratori locali che hanno analizzato i possibili impatti sulla gestione dei servizi condivisi tra i comuni della zona. L’obiettivo è valutare le modalità di collaborazione e le eventuali sfide operative di questa trasformazione.

Venerdì 17 aprile, presso la Sala Consiliare di Villa Castellani ad Azzate, si è svolto un confronto decisivo sul destino del territorio varesotto, riunendo Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, e il sindaco di Varese, Davide Galimberti. L’incontro, inserito nel ciclo Lab#idee promosso dal Comune di Azzate e moderato da Marco Giovannelli, ha analizzato le criticità strutturali della zona, dalla gestione dei servizi nei piccoli comuni all’attrattività turistica internazionale, cercando di delineare una strategia che permetta al territorio di uscire dall’ombra delle grandi metropoli per affermarsi come una città-regione competitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese verso la “Global City Region”: la sfida per i servizi comuni Notizie correlate Global Employee Engagement Falls as Europe Remains Least Engaged Region- European workers report lowest engagement globally for sixth consecutive year WASHINGTON, April 8, 2026 /PRNewswire/ -- Global employee engagement... Seta, futura azienda unica. Verso la ’santa alleanza’. I tre Comuni soci uniti lanciano la sfida a BolognaMartedì il presidente della Regione Michele de Pascale ha convocato sindaci e amministratori delle aziende di trasporti a Bologna.