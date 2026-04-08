Global Employee Engagement Falls as Europe Remains Least Engaged Region

Secondo un rapporto recente, i lavoratori europei continuano a mostrare i livelli di coinvolgimento più bassi a livello globale per il sesto anno consecutivo. La diminuzione dell'engagement si riscontra in diverse aziende e settori, con percentuali di partecipazione e motivazione che rimangono sotto la media internazionale. La ricerca si basa su un sondaggio condotto tra migliaia di dipendenti in tutto il mondo, evidenziando un trend di disagio e insoddisfazione tra i lavoratori europei.

- European workers report lowest engagement globally for sixth consecutive year WASHINGTON, April 8, 2026 PRNewswire -- Global employee engagement declined for the second consecutive year, falling to 20% in 2025 — its lowest level since 2020, according to Gallup's latest State of the Global Workplacereport. Low engagement continues to carry a significant economic cost. In 2024 alone, disengagement resulted in more than $10 trillion in lost productivity globally, representing 9% of global GDP. Managers Continue to Drive Declines in Global Engagement The ongoing decline in engagement is largely driven by falling manager engagement. Since 2022, manager engagement has dropped by nine percentage points, while engagement among individual contributors has remained largely stable. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Global Employee Engagement Falls as Europe Remains Least Engaged Region Fincantieri Employee Engagement Survey: nel 2025 partecipazione record e risultati in crescitaFincantieri presenta i risultati dell’Employee Engagement Survey 2025, la quarta condotta su scala globale, confermando il trend positivo registrato... Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner He waited for me to crash his engagement, but that day I repaid another man’s debt with my body. Temi più discussi: Global Employee Engagement Falls as Europe Remains Least Engaged Region; Park Systems Opens New Global Headquarters, Launching a New Chapter in Nanometrology Leadership; C2FO Claims Top IFC Award in Lisbon as Global Funding Surpasses Half-Trillion-Dollar Milestone; ELFBAR’s ELFX and ELFA take home global design accolades. Global Employee Engagement Falls as Europe Remains Least Engaged RegionWASHINGTON, April 8, 2026 /PRNewswire/ -- Global employee engagement declined for the second consecutive year, falling to 20% in 2025 — its lowest level since 2020, according to Gallup's latest State ... adnkronos.com Global Employee Engagement Falls to Lowest Level Since 2020Global employee engagement declined for the second consecutive year, falling to 20% in 2025 — its lowest level since 2020, according to Gallup's latest State of the Global Workplacereport. ca.finance.yahoo.com Saremo presenti al 10° #GlobalSummit #HumanResources il 22 e 23 aprile 2026 dedicato a #HR e #PeopleManagement: due giornate di incontri, networking e confronto sui temi che stanno trasformando il mondo HR. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere l’int - facebook.com facebook