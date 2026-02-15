Seta futura azienda unica Verso la ’santa alleanza’ I tre Comuni soci uniti lanciano la sfida a Bologna

Martedì, Michele de Pascale, presidente della Regione, ha chiamato a raccolta i sindaci e i dirigenti delle aziende di trasporto di tre comuni, creando così le basi per l’unificazione di Seta. La decisione mira a creare un’unica società che possa migliorare i servizi e ridurre i costi. Un passo deciso in direzione di quella che alcuni chiamano la “santa alleanza” tra amministrazioni locali. La proposta si inserisce in un quadro di riforme che mira a rafforzare il sistema di trasporto pubblico nella zona.

Martedì il presidente della Regione Michele de Pascale ha convocato sindaci e amministratori delle aziende di trasporti a Bologna. Qualche ora prima Modena, Reggio e Piacenza conferiranno l'incarico a un tecnico per stringere la 'santa alleanza', il patto di sindacato che, come da indicazione della Corte dei conti, consentirà ai tre Comuni soci di Seta di gestire la maggioranza effettiva dell'azienda di Seta. Un chiaro messaggio da parte dei territori 'ribelli' alla capitale dell'impero: 'Alla grande battaglia sull' azienda unica vogliamo arrivarci ben corazzati'. Il nodo più urgente da sciogliere – oltre alla già raccontata diatriba sul futuro assetto della futura azienda unica – è l'eventuale proroga delle gare.