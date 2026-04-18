A Firenze, alcuni esponenti del centrosinistra hanno manifestato in strada criticando i Decreti sicurezza approvati dal governo. Tra loro, rappresentanti del Partito Democratico e dell’Associazione per i Diritti Sociali e Civili si sono riuniti per protestare contro le misure. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto un gruppo di cittadini e attivisti che hanno manifestato pacificamente. La mobilitazione si è concentrata sulla richiesta di modifiche alle norme in materia di immigrazione e sicurezza.

Sono gli esponenti del centrosinistra le prime "vittime eccellenti" dei Decreti sicurezza varati dal governo. Singolare, ma significativo, quanto accaduto a Firenze lo scorso 28 marzo, con membri di Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra scesi in strada per protestare contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Come dire: la lotta politica al generale Roberto Vannacci, una battaglia senza quartiere nel nome dell'ideologia antifa, può anche provocare brutte sorprese. "Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà ai manifestanti che si sono visti recapitare multe di oltre 1.000 euro da parte della Prefettura per aver preso parte alla protesta del 28 marzo contro l'apertura di Futuro Nazionale in piazza Tanucci".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci, Pd e Avs protestano in strada a Firenze: clamoroso, come vengono puniti

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