Pd M5s Avs e Rinnoviamo | Maggioranza immobile perché divisa e intanto si amplia a destra al partito di Vannacci

Il motivo per cui il governo non approva le proposte dell'opposizione deriva dalla divisione interna dei partiti di maggioranza, tra cui Pd, M5s, Avs e Rinnoviamo. Nonostante abbiano i numeri per respingerle, evitano il voto a causa di problemi di coesione. Nel frattempo, si assiste a un rafforzamento di forze di destra, come il partito di Vannacci. La questione rimane aperta, mentre si aspetta una risposta dal parlamento.

“Hanno tutti i numeri per bocciare le proposte dell'opposizione, ma non lo fanno perché hanno problemi di coesione al loro interno” Esamina gli ultimi consiglio comunali il consigliere dem Federico Morgagni: dall'inizio dell'anno “l'unica delibera passata in consiglio è un debito fuori bilancio per coprire i costi straordinari della nevicata dell'Epifania, senza nevicata non avremmo avuto neanche quell'unica delibera. I consigli comunali vengono disdetti per mancanza di argomenti, ma gli argomenti della giunta perché i nostri ordini del giorno invece ci sono. Questo vuol dire che la giunta è immobile perché non ha delibere strategiche da presentare al consiglio: questo non succede quando le maggioranze sono solide, succede se la maggioranza è divisa”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Auto in piazza Saffi, l'affondo di Pd, M5s, Avs e Rinnoviamo: "Maggioranza divisa e in imbarazzo, assente dal Consiglio"Nella serata di giovedì, il consiglio comunale ha assistito a un acceso dibattito sulla mozione della Lega per l’apertura di piazza Saffi alle auto, suscitando divisioni e imbarazzo tra le forze di maggioranza, assenti dall’aula.

“Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla LegaNegli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Pd-M5S-Avs: In tv narrazione anti giudici e troppo governo, esposto ad Agcom; Le opposizioni attaccano il governo: Confuso sui conti di Fs, venga in Parlamento; (CR) Referendum Incontro con Le forze politiche per NO: PD,M5S,AVS e Rifondazione; **Mo: anche Più Europa firma risoluzione con Pd-M5S e Avs su Board of Peace**.

Inps: Pd, M5S e Avs, Calderone riferisca alla Camera su tenuta istituto(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - I gruppi Pd, M5S e Avs chiedono un'informativa urgente nell'Aula della Camera del ministro del Lavoro, ... ilsole24ore.com

Dazi: Avs-Pd-M5S-Iv, Meloni in Aula alla Camera dopo sentenza Corte suprema(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - I gruppi Avs, Pd, M5S e Iv hanno chiesto un'informativa urgente nell'Aula della Camera da parte del ... ilsole24ore.com

Il leader M5S commenta la prima visita di Mattarella al Csm in 11 anni - facebook.com facebook

M5S, Conte al rinnovo dei vertici: ecco i vice "blindati", chi aspira a un incarico operativo e la sfida per il ruolo di capogruppo al Senato Di Ettore Bellavia #18febbraio x.com