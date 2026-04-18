Il Vangelo di sabato 18 aprile 2026 descrive un episodio in cui l’arrivo di Gesù, invece di portare conforto, provoca paura tra coloro che lo vedono. La lettura è accompagnata da una riflessione proposta da don Luigi Maria Epicoco, che invita a meditare sulla Parola del Signore in questo giorno di seconda settimana di Pasqua. La giornata si apre così con un momento di confronto tra fede e emozioni umane.

Meditiamo il Vangelo di questo sabato della seconda settimana di Pasqua, 18 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo passo del Vangelo di Giovanni, Gesù mostra ancora una volta quanto sia essenziale mantenersi saldi nella fede, anche quando sembrerebbe tutto perduto. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 18 aprile 2026: l’arrivo di Gesù invece di rassicurarli inizialmente li spaventa

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