Il Vangelo del 18 febbraio 2026, che parla di elemosina, preghiera e digiuno, ci invita a cambiare il nostro modo di vivere. Gesù chiede ai suoi seguaci di agire con sincerità e senza ostentazione, come si vede nelle sue parole rivolte ai discepoli. Don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a capire come mettere in pratica questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni. Oggi, molti si chiedono come rendere più autentica la propria fede.

Meditiamo il Vangelo del 18 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Mercoledì delle Ceneri, Gesù ci ricorda un valore davvero importante: la vera fede non è esibizionismo, non è in cerca di consensi. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 18 febbraio 2026: elemosina, preghiera e digiuno. Cosa chiede Gesù

Vangelo del 9 febbraio 2026: Gesù guarisce i malati a GennèsaretQuesta mattina, il Vangelo del 9 febbraio 2026 ci ricorda come Gesù si sia fermato a Gennèsaret per guarire i malati.

Vangelo del 1° febbraio 2026: Gesù svela la via della vera felicitàQuesta mattina, i fedeli si sono riuniti in chiesa per ascoltare la riflessione di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo del 1° febbraio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.