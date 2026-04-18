Vandali scatenati contro il monumento anti-violenza

Nella notte tra giovedì e ieri, il monumento chiamato “Crepa Contemporanea” dell’artista locale è stato nuovamente danneggiato. La settimana scorsa, il sindaco aveva presentato una denuncia dopo il primo atto vandalico, ma questa volta i danni sono stati ancora più evidenti. Le autorità stanno indagando sui responsabili, che hanno preso di mira l’opera dedicata alla lotta contro la violenza.

Nemmeno la denuncia presentata dal sindaco Stefano Parri esattamente una settimana fa è riuscita a scoraggiare i vandali che, nella notte tra giovedì e ieri, hanno di nuovo preso di mira l’opera “Crepa Contemporanea“ dell’artista piobbichese Andrea Rossi, in arte Briciaccoli. Ignoti, armati di bomboletta spray bianca, hanno colorato il volto di donna e le targhe che compongono l’opera, scrivendo ripetutamente la parola “Gaza“. La scultura, posta nel parco Baden Powell, era stata donata dalla azienda locale DV Automazioni alla cittadinanza per creare un monumento contro la violenza sulle donne ed era stata inaugurata solo pochi anni fa con grande partecipazione di cittadini e alunni delle scuole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali scatenati contro il monumento anti-violenza Notizie correlate Colpito dai vandali il monumento contro la violenza sulle donneFinisce con una denuncia del sindaco Stefano Parri contro ignoti la vicenda del danneggiamento al parco Baden Powell del monumento contro la violenza... Vandali scatenati in paese: auto danneggiate e finestrini in frantumiVandali in azione ormai da giorni a Collebeato: su Facebook si moltiplicano le segnalazioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vandali scatenati contro il monumento anti-violenza; Vandali scatenati, il sindaco mette una taglia da 100 euro; Martellate ai vetri e aule bruciate: i blitz dei vandali nelle scuole di Roma costano mezzo milione; Ancora vandali al cimitero. Grignano: spezzata croce rosari rotti e buttati via. Vandali scatenati contro il monumento anti-violenzaLa scultura per denunciare le aggressioni alle donne è di Andrea Rossi. Era stata appena ripulita, l’avevano già danneggiata la settimana scorsa. ilrestodelcarlino.it Campo da calcetto, vandali scatenati alla Baraccola: porte scardinate, l’impianto fuori usoANCONA Vandali scatenati mettono fuori uso un campo da calcio a 5 danneggiando le porte. Poi, non soddisfatti, trovano il modo di rompere anche una rete di recinzione. Ecco quello che è accaduto ... corriereadriatico.it #daspo di due anni a un tifoso per #vandalismo nell'area di servizio #fabroovest #umbria - facebook.com facebook