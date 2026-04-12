Nella notte tra mercoledì e giovedì, un monumento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne è stato danneggiato nel parco Baden Powell. Il sindaco ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti per il gesto vandalico. La vicenda è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza che siano stati forniti dettagli ulteriori sugli autori o sulle modalità del danneggiamento.

Finisce con una denuncia del sindaco Stefano Parri contro ignoti la vicenda del danneggiamento al parco Baden Powell del monumento contro la violenza sulle donne, vandalizzato nella notte tra mercoledì e giovedì. Nella giornata di giovedì infatti alcuni cittadini si sono accorti che la scultura, realizzata dall’artista piobbichese Andrea Rossi, era stata imbrattata con della vernice blu ed è scattato l’allarme. Tante le condanne del gesto emerse in città e sui social per il gesto. L’amministrazione comunale ha espresso "la più ferma e indignata condanna per quanto accaduto. L’installazione artistica dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e di genere, realizzata grazie all’impegno di artisti del territorio e al sostegno di una realtà locale, è stata deturpata, imbrattata e completamente oscurata con vernice spray.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpito dai vandali il monumento contro la violenza sulle donne

Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donneA Canazei (Val di Fassa) tra neve, panorama mozzafiato e un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

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