Inter Chivu infonde calma e vola in alto | testa alla Juventus per infrangere il tabù

Cristian Chivu ha portato calma in casa Inter. Il suo modo di guidare la squadra si fa sentire: i nerazzurri si preparano a sfidare la Juventus, cercando di rompere un tabù che dura da tempo. Il rumore della partita si avvicina e Chivu lavora per tenere alta la concentrazione e la fiducia tra i suoi giocatori.

“La calma è la virtù dei forti”, così recita un antico proverbio che sottolinea l’importanza di ritrovare la propria forza interiore per poter affrontare alcune situazioni difficili: è questo l’insegnamento che Cristian Chivu ha trasmesso alla sua Inter dall’avvio del campionato. L’ex Parma è arrivato in nerazzurro in un momento di pura confusione, ma adesso, ben 7 mesi dopo, la situazione sembra ben diversa e la vittoria contro il Sassuolo per 5-0 ne è la palese prova. L’ascesa della Beneamata è dunque frutto di un lavoro psicologico importante fatto da Cristian Chivu che, prima di lavorare sull’assetto tecnico, ha voluto infondere fiducia ai propri calciatori, adesso sempre più uniti come si può notare anche durante le esultanze di gruppo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L’Inter di Cristian Chivu continua la sua serie positiva con una sesta vittoria consecutiva, grazie alle reti di Dimarco e Thuram.

Nell'incontro tra Genoa e Inter, i nerazzurri di Cristian Chivu conquistano una vittoria importante, sconfiggendo il tabù del campo genoano e portandosi in testa alla classifica.

