Rugby Coppa Italia | Valorugby e Petrarca si sfidano per il primo trofeo di stagione

Sabato si gioca la finale di Coppa Italia di rugby tra Valorugby Emilia e Petrarca Padova. Le due squadre sono arrivate all’appuntamento dopo un percorso positivo in campionato, con rispettivi piazzamenti in cima alla classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per ambedue, che cercano di conquistare il primo trofeo stagionale. La sfida promette spettacolo e intensità sul campo.

Sarà una sfida tra le due dominatrici della stagione quella che assegnerà la Coppa Italia: Valorugby Emilia e Petrarca Padova arrivano all’atto conclusivo forti anche del primo e secondo posto in campionato, rispettivamente con 47 e 45 punti. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 15 allo Stadio Mirabello, casa dei reggiani, in una finale che promette spettacolo e che mette di fronte due squadre già semifinaliste nello scorso campionato. Il cammino verso la finale ha confermato la solidità di entrambe. Il Petrarca ha staccato il pass con una vittoria sofferta e spettacolare contro il Viadana, superato 33-29 al termine di una rimonta completata grazie alle due mete nel finale di Minervino, decisive per ribaltare un match che aveva visto i lombardi scappare fino al 20-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

