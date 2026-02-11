Valorizzazione delle eccellenze 2026 27 domande entro il 28 febbraio per accreditamento e riconoscimento delle competizioni

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le domande per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze scolastiche per il prossimo anno. Le scuole interessate devono presentare le richieste entro il 28 febbraio per ottenere l’accreditamento e il riconoscimento delle competizioni. L’avviso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero, che ha pubblicato tutte le istruzioni per partecipare.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avviso relativo alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 20262027, in attuazione del Decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182. L'articolo Valorizzazione delle eccellenze 202627, domande entro il 28 febbraio per accreditamento e riconoscimento delle competizioni.

