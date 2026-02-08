Verona sotto pressione rifiuti | PD chiede revisione piano regionale e stop nuove discariche in aree sensibili
Nella provincia di Verona cresce la preoccupazione per i rifiuti. Il Partito Democratico regionale chiede di rivedere il piano sui rifiuti, puntando a bloccare nuove discariche in zone delicate, come quelle che ricaricano gli acquiferi. La questione diventa sempre più calda, con cittadini e amministratori che chiedono interventi concreti per evitare problemi ambientali.
Il Veneto, e in particolare la provincia di Verona, si trova al centro di un acceso dibattito sulla gestione dei rifiuti, con una richiesta esplicita da parte del Partito Democratico regionale di una profonda revisione del Piano rifiuti, focalizzata sull’eliminazione di nuove discariche in aree di ricarica degli acquiferi. L’appello, lanciato sabato 7 febbraio 2026 durante un incontro a Villafranca di Verona, da Anna Maria Bigon e Gianpaolo Trevisi, consiglieri regionali del PD, insieme agli amministratori locali, mira a porre fine a una situazione che definiscono insostenibile per il territorio veronese, già gravato da un peso sproporzionato nello smaltimento dei rifiuti dell’intera regione.🔗 Leggi su Ameve.eu
