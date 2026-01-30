Conerobus il giorno dopo Valeria Mancinelli e il Pd duri | Basta chiacchiere Silvetti e Acquaroli fate la vostra parte

I lavoratori di Conerobus hanno deciso di accettare il Fondo di solidarietà, rinviando lo sciopero che era previsto per ieri. La mossa ha scatenato reazioni politiche, con Valeria Mancinelli e il Pd che non hanno nascosto la loro irritazione. Ora si aspetta che Silvetti e Acquaroli facciano la loro parte, senza più parole vuote.

I Dem del gruppo consiliare del Comune di Ancona, assieme a quelli del regionale, ritengono che a fare le spese di certe scelte siano sempre i lavoratori e i cittadini e chiedono: «Basta tagli» Oggi, 30 gennaio, trattiamo quanto dichiarato dai gruppi consiliari del Pd di Ancona e delle Marche, iniziando dalla capogruppo del Partito Democratico in Assemblea legislativa delle Marche Valeria Mancinelli. L'ex sindaca di Ancona, per esprimersi, ha scelto di pubblicare un reel sul proprio profilo Facebook: «I lavoratori di Conerobus – inizia così - dopo un'ampia consultazione che li ha coinvolti, hanno accettato la cassa integrazione.

