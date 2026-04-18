Nella giornata di oggi, sono stati effettuati due sequestri da parte dei carabinieri, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. Valentino Rossi, ex pilota di MotoGP, è noto per il suo carattere vivace e per aver lasciato il mondo delle corse. La sua figura continua a essere al centro dell’attenzione, anche dopo aver smesso di gareggiare. La vicenda dei sequestri si aggiunge alla sua lunga carriera, caratterizzata da diversi episodi di notorietà.

Un personaggio da sempre sopra le righe, mai passato inosservato. Valentino Rossi è sempre stato così, anche dopo il suo addio alla MotoGP. Ospite del podcast Tintoria, il campione di Tavullia ha ripercorso gli anni della scuola a Pesaro, quando per evitare il tram preferiva spostarsi in motorino, anche in pieno inverno. Tramite consiglio di suo papà Graziano, però, arrivò anche l’Ape, mezzo allora poco diffuso tra i ragazzi ma destinato a diventare un simbolo delle sue giornate con gli amici. Proprio al podcast, però, Rossi ha raccontato di essere riuscito a farsi sequestrare entrambi i mezzi nello stesso giorno. La mattina, in giro senza casco, venne fermato dai carabinieri dopo un tentativo di fuga finito subito: il suo Zip verde era troppo riconoscibile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valentino Rossi e i carabinieri, due sequestri in un giorno solo

Due sbirri contro la Camorra | Falchi | Film Completo

Notizie correlate

Leggi anche: San Valentino, le dediche dei Vip marchigiani: da Gianmarco Tamberi a Valentino Rossi

Leggi anche: Controlli sui mezzi a due ruote: solo tre su sedici erano in regola. Sanzioni e sequestri

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Valentino Rossi e i mezzi sequestrati: Ero senza casco e sono fuggito sul motorino e il giorno dopo l'Ape; MotoGP, Valentino Rossi: Corro coi miei 'amici immaginari' online, come Verstappen | GPOne; MotoGP | Cosa hanno in comune Valentino Rossi e Marc Marquez secondo Kevin Schwantz; Mi ha chiamato da dietro, 'Vale'. C'era un po' di gente. Dopo però non siamo andati ad Arcore: Valentino Rossi racconta il suo incontro con Berlusconi.

Valentino Rossi e i due mezzi sequestrati in un giorno: addio Zip e ApeValentino Rossi ha raccontato in un podcast di quando, da giovane, gli sequestrarono due mezzi in un solo giorno per infrazioni stradali. auto.everyeye.it

Valentino Rossi, tutti i segreti dalla MotoGP alla nuova vita da gamer ai simulatori: Sono 'ValentinoRossi2' perché l'1 l'hanno già preso...Dall'infanzia a Tavullia alla paura delle figlie in moto: il Dottore parla di sé a 360 gradi e non nasconde alcuni aneddoti curiosissimi ... corrieredellosport.it

In questo weekend della MXGP a Pietramurata, Tim Gajser scenderà in pista con la sua Yamaha, omaggiando Valentino Rossi attraverso livrea, casco e tuta. #MemasGP #MXGP #MX #Motocross #Cross #TimGajser #Gajser #Yamaha #YamahaRacing #Vale - facebook.com facebook