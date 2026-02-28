Controlli sui mezzi a due ruote | solo tre su sedici erano in regola Sanzioni e sequestri

A Lecce, durante controlli sui mezzi a due ruote, sono stati verificati sedici veicoli e solo tre risultavano in regola con le normative. Negli altri casi sono stati riscontrati vari illeciti, come la mancanza di specchietti retrovisori, modifiche alle caratteristiche originali e mancate aggiornamenti. Sono state applicate sanzioni e sequestri a carico dei proprietari dei mezzi irregolari.

